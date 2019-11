Cómo LATINEXT abordará las necesidades de noticias de la comunidad Latinx de Chicagoland

Durante casi 20 años, hemos estado lamentando la muerte lenta de la industria de las noticias. Culpamos primero a la economía, luego a Craigslist, después a la consolidación corporativa y recientemente a las redes sociales. Rara vez hemos nosotros — los periodistas — asumido alguna responsabilidad por esto, ni por falta de imaginación o esfuerzos limitados para adaptarnos a los cambios de la sociedad y a los hábitos de consumidores. Fue más fácil señalar culpar a otros que tratar de construir lo que necesitamos.

Las últimas semanas han resaltado la urgencia con la que ahora debemos actuar. La mega fusión de Gatehouse y Gannett y la compra por Alden Global Capital de una mayoría de valores de Tribune Publishing eclipsaron la noticia de que Hoy, que hace pocos años fue el periódico en español de circulación diaria más grande del país y una propiedad de Tribune, cerrará el próximo mes.

El final de Hoy me entristece por varias razones. Como estadounidense de primera generación me crié rodeado por la prensa y la televisión en español. Hoy representó un estilo especial de periodismo de servicio público. Fue donde comencé como editor hace aproximadamente una década. A los 29 años, me dieron la tremenda oportunidad y la aterradora responsabilidad de dirigir un equipo dinámico allí, crecer el equipo y la distribución impresa, invertir en productores multimedia, lanzar un noticiero nocturno y ganar la publicación de su primer y único premio de periodismo investigativo. Ese equipo me enseñó muchas lecciones valiosas y me perdonó muchos más errores de administrador novato.

La presencia de Hoy — a diario y en esas cajas azules — es un muestra de la gran comunidad regional Latinx. Su existencia significó que, al menos para una familia de inmigrantes, podríamos pasar de una pobreza extrema en el extranjero a ocupar uno de los trabajos más importantes del periodismo de Chicago en una sóla generación.

Pero la publicación sufrió una aguda desinversión casi desde el día en que nació en 2003 de Éxito, un hermoso tabloide semanal centrado en la comunidad que se cerró para acomodar las ambiciones de Tribune de establecer un “USA Today en español”.

Me fui en 2014 porque no podía evolucionar a Hoy lo suficiente como para evitar este destino y sabía que necesitaría más habilidades y experiencia para llevar el periodismo en español en Chicago al siguiente nivel. Después de servir como editor de investigación en Reveal from The Center for Investigative Reporting y luego como editor jefe de digital en The San Francisco Chronicle, el año pasado regresé a la ciudad para capitanear The Chicago Reporter como uno de los pocos editores de Latinx en el país. Muchas de las innovaciones que he tocado fueron influenciadas por mi experiencia y tiempo en Hoy.

Ahora con su partida, la pelota está en nuestra cancha.

No puedo contar cuántas veces me han preguntado si creo que Chicago dejará de ser una “ciudad de dos periódicos”, pero nunca me canso de decirle a la gente que nunca lo fue. Chicago siempre ha sido una ciudad fantástica de noticias — repleta de periódicos — y hoy es un laboratorio vibrante de lo que nuestra sociedad dependerá cada vez más a medida que las grandes empresas de noticias luchan por sobrevivir. De hecho, The Chicago Reader anunció la semana pasada que irían sin fines de lucro, luego de un cambio similar de The Salt Lake Tribune.

Las cosas se mejorarán. Lo sé porque estamos trabajando en una gran parte de la solución ahora mismo. Actualmente lo hemos estado construyendo casi desde el día que regresé a Chicago.

Una de las primeras personas en darme la bienvenida fue Teri Arvesu, Jefe de Contenido de Univision Chicago, quien fue colaboradora en una investigación de Reveal acerca de la industria temporal. Junto con Stephen Keppel, Vicepresidente de Impacto Social de Univision y Director Ejecutivo de la Fundación Univision, creamos LATINEXT, un proyecto de noticias híbrido y multiplataforma centrado en las necesidades de los 2,1 millones de personas latinx que viven en Chicago y sus alrededores.

Nos hartamos de esperar a que alguien más dé un paso adelante y “resuelva” este problema por muchas razones. Chicago todavía tiene demasiados periodistas latinx para poner en este mundo. Grandes y crecientes desiertos de noticias se extienden desde los límites de la ciudad hasta las fronteras del estado, con una cobertura de noticias cada vez menor para las crecientes comunidades de inmigrantes. Hay demasiadas necesidades de información en toda nuestra región que ya no se pueden ignorar. Necesitamos replantear nuestra relación como comunidad, en la que trabajamos juntos para comprender nuestros problemas más agudos.

Para hacer esto, necesitamos volver a el periodismo de servicio público. Y LATINEXT será eso: el periodismo como servicio.

Por eso comenzamos con WhatsApp. Obviamente no podemos hacer esto solos. Y no lo haremos, si no le estamos sirviendo. Por lo tanto, necesitamos que nos digas en dónde nos deberíamos enfocar mientras rediseñamos nuestra organización.

En los próximos meses, nos comprometeremos activamente con cualquier persona que quiera ayudarnos a dar forma al futuro de los medios que queremos ver en nuestras comunidades. Hemos aprendido mucho de nuestros amigos en otras organizaciones mediáticas locales sin fines de lucro y nos asociaremos con ellos para rediseñar una organización de noticias más solidaria y receptiva. Lo haremos por teléfono, correo electrónico y en persona. Y iremos a usted.

Tenemos la oportunidad de dar forma al futuro de los medios latinx y no podemos dejar que se escape. Tribune Publishing no depende de garantizar que tengamos un modelo de de servicio público receptivo y sostenible para los medios regionales para, por y para la comunidad latinx. Depende de nosotros.

Esto es lo que vendrá en los próximos meses y cómo puede ayudar:

Creación de capacidad en toda la región.

Este proyecto se centrará en resaltar las crecientes voces latinx de Chicago, en español e inglés, al mismo tiempo que informa y participa con nuestras comunidades crecientes. Nuestro enfoque inicial estará en Aurora, Elgin, Berwyn, Joliet, Waukegan y otras comunidades que están muy lejos de las zonas de cobertura típicas de los principales medios de comunicación y los nuevos puertos de entrada para inmigrantes. Este enfoque también nos posiciona para cubrir mejor la demografía cambiante de la región y la suburbanización de la pobreza, que será fundamental para cumplir con la misión histórica del Chicago Reporter. Si vive en alguna de estas comunidades y desea ayudar, infórmenos.

Periodismo moderno para gente moderna

LATINEXT producirá un nivel de periodismo que actualmente no existe, y lo hará para uno de los públicos más vulnerables y desatendidos de nuestra región. También ayudará a equipar y capacitar a una nueva generación de periodistas que combina el periodismo de investigación empresarial y profundo con técnicas de publicación multiplataforma. Nuestro enfoque inicial será comprometido por móvil, pero queremos acomodar tantas plataformas como sea posible. Cuéntanos cómo prefieres recibir sus noticias.

Presente en sus comunidades

Estaremos presentes en cada una de estas comunidades a través de al menos tres eventos en 2020, que crearán espacios para conectarse, compartir contenido y discutir ideas. Todavía no sabemos dónde tendremos nuestro primer evento, pero si desea que consideremos a su comunidad, díganos por qué.

Estructura organizacional híbrida

El proyecto será administrado por Teri Arvesu, yo y un editor que servirá como gerente del proyecto para el equipo y nuestros socios. Nos sentimos alentados por el apoyo que hemos recibido hasta ahora, más pronto en ese frente, y estaremos reclutando y capacitando a periodistas bilingües a medida que obtengamos fondos. Los miembros del equipo de LATINEXT serán empleados de The Chicago Reporter.

Enfoque en sostenibilidad

Estamos muy enfocados en establecer una estrategia de ingresos diversificada que incluya patrocinio, publicidad, subvenciones y apoyo comunitario para diseñar una estructura de financiación más sostenible. Nuestra combinación única de alcance y registro de impacto se complementa con la combinación de nuestros modelos comerciales con y sin fines de lucro. Creemos que existe una combinación de fondos lo suficientemente rica como para apoyar a un equipo ágil de este tamaño y estructura.

Cómo se puede involucrar

Puede apoyarnos ahora enviando comentarios, suscribiéndose a través de WhatsApp, manteniéndose actualizado por correo electrónico, siguiéndonos en Facebook y Twitter y donando específicamente a LATINEXT. ¡NewsMatch está duplicando todas las contribuciones hechas a LATINEXT desde ahora hasta el 31 de diciembre!

Espero que esto le dé algo de esperanza. Estamos comprometidos a garantizar que tengamos un ecosistema de medios más equitativo. Ayúdenos a hacer que suceda.